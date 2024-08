Polizisten mit Schusswaffe bedroht - Untersuchungshaft

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Nach einer mutmaßlichen Bedrohung mit einer scharfen Schusswaffe gegen Polizisten auf einem Parkplatz im südhessischen Groß-Gerau sitzt ein 65 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Gegen ihn sei am Sonntag Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz erlassen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Darmstadt. Da er keinen festen Wohnsitz angemeldet habe, sei er wegen Fluchtgefahr in Haft genommen worden.