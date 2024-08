Bei Kontrolle auf A6: Mann bedroht Polizisten mit Pistole

Am Donnerstag hat ein 23-jähriger Mann auf der BAB 6 zwischen Viernheim und Mannheim einen Polizisten mit einer Pistole bedroht. Kurz vor 3 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen schwarzen Alfa Romeo, der vor einem Lager der Straßenmeisterei abgestellt war. Da der Bereich eigentlich für Unbefugte gesperrt ist, sprachen die Beamten den Fahrer an und forderten seine Papiere, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.