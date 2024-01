Jugendlicher mit Softairwaffe in Regiotram: Polizeieinsatz

Kassel (dpa/lhe) - Ein Jugendlicher mit Softair-Waffe hat am Dienstagmorgen in einem Zug in Kassel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Mitreisender habe den Notruf alarmiert, weil jemand eine Schusswaffe im Hosenbund unter seinem Pullover versteckt halte, teilte die Polizei mit. Eine Streife stoppte die Regiotram an einer Haltestelle in Kassel, der 15-Jährige wurde festgenommen und zur Polizeistation gebracht. Das Motiv für sein Handeln war zunächst unklar. Gegen ihn wird wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.