Jugendlicher mit Softairwaffe löst Polizeieinsatz aus

Wiesbaden (dpa) - Ein 14-Jähriger hat am Mittwochnachmittag mit einer Softairwaffe einen Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Wiesbaden ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, habe eine Zeugin die Beamten alarmiert, nachdem sie beobachtet hatte, wie jemand aus einer Gruppe junger Männer auf dem Bahnhofsvorplatz mit einem pistolenähnlichen Gegenstand hantierte. Anschließend sei die Gruppe in das Einkaufszentrum Lilien-Carré gegangen.