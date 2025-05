16-Jähriger zeigt waffenähnlichen Gegenstand in Hanau

Hanau (dpa/lhe) - Ein 16-Jähriger soll in Hanau einen schusswaffenähnlichen Gegenstand in der Öffentlichkeit gezeigt haben - nun ermittelt die Polizei. Laut Behördenangaben habe der Jugendliche am Donnerstagnachmittag einem Bekannten den Gegenstand in der Innenstadt präsentiert. Daraufhin riefen Zeugen die Polizei. Die Beamten fanden eine Pfefferpistole bei dem 16-Jährigen und stellten diese sicher. Nun wird gegen ihn ermittelt. Nachdem seine Identität festgestellt wurde, übergaben ihn die Polizisten an seine Eltern.