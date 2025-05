Mann schießt mit Softair-Waffe - Festnahme

Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Kassel einen Mann festgenommen, der mehrfach mit einer Softair-Waffe geschossen haben soll. Diese habe täuschend echt ausgesehen, teilte die Polizei mit. Zudem habe sich der 37-Jährige am späten Dienstagabend an einem Park mit einem Passanten geprügelt, der ihn aufgefordert hatte, das Schießen auf Dosen zu unterlassen. Dabei wurden beide Männer leicht verletzt.