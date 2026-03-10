Tödlicher Unfall

16-Jähriger stirbt nach Motorradunfall

Nach einem Unfall in der vergangenen Woche stirbt ein 16-Jähriger im Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls in Heidelberg laufen.

Ein 16-Jähriger stirbt nach einem Motorradunfall in Heidelberg. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein 16-Jähriger stirbt nach einem Motorradunfall in Heidelberg. (Symbolfoto)

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall am Donnerstag in Heidelberg gestorben. Der Jugendliche erlag in der Nacht zum Sonntag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 16-Jährige hatte am Donnerstag in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verloren und war gegen eine Mauer geprallt. Der Fahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin wurden zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zuletzt befanden sich beide nach Angaben eines Polizeisprechers in kritischem Zustand. Über den aktuellen Gesundheitszustand der ebenfalls 16-jährigen Mitfahrerin lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Ein Rettungshubschrauber war zu dem Unfall angefordert worden, kam jedoch nicht zum Einsatz. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls dauern an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Walldorf: Tödlicher Unfall - Smart-Fahrer kracht in Gegenverkehr
Kontrolle verloren

Walldorf: Tödlicher Unfall - Smart-Fahrer kracht in Gegenverkehr

Ein 54-Jähriger verliert in Walldorf die Kontrolle über seinen Smart und kracht in ein entgegenkommendes Auto. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

04.02.2026

Tödlicher Unfall nach Panne - 67-Jähriger stirbt
Verkehr

Tödlicher Unfall nach Panne - 67-Jähriger stirbt

Nach einer Panne auf einer Bundesstraße im Taubertal kommt ein Mann ums Leben. Ein anderer Fahrer wird schwer verletzt. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

02.02.2026

19-Jähriger stirbt nach Motorradunfall
Tödliche Verletzungen

19-Jähriger stirbt nach Motorradunfall

Ein junger Mann kommt mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab. Rettungskräfte und Polizei leisten Erste Hilfe, können aber nichts mehr für den 19-Jährigen tun.

20.08.2025

32-Jähriger stirbt bei Motorradunfall - zwei Fahrer verletzt
Ostalbkreis

32-Jähriger stirbt bei Motorradunfall - zwei Fahrer verletzt

Auf einer Landesstraße im Ostalbkreis stoßen nachmittags zwei Motorräder zusammen - mit fatalen Folgen.

20.04.2025

37-Jähriger stirbt nach Unfall mit E-Scooter
Kassel

37-Jähriger stirbt nach Unfall mit E-Scooter

Ein Passant findet einen gestürzten E-Scooter-Fahrer mit schweren Kopfverletzungen auf dem Boden vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation stirbt der Mann.

03.12.2024