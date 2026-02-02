Verkehr

Tödlicher Unfall nach Panne - 67-Jähriger stirbt

Nach einer Panne auf einer Bundesstraße im Taubertal kommt ein Mann ums Leben. Ein anderer Fahrer wird schwer verletzt. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Der Mann ist bei dem Unfall eingeklemmt worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Mann ist bei dem Unfall eingeklemmt worden. (Symbolbild)

Igersheim (dpa) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 19 bei Igersheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Wagen des 67 Jahre alten Mannes hatte offenbar eine Panne und musste am rechten Fahrbahnrand anhalten, wie die Polizei mitteilte. Ein 35-Jähriger habe dies vermutlich zu spät wahrgenommen und sei auf das andere Auto aufgefahren. Der 67-Jährige sei dadurch eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der jüngere Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den Mann werde wegen eines fahrlässigen Tötungsdeliktes ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unfall in einer Kurve: 90-Jähriger stirbt in Südhessen
Tödlicher Zusammenstoß

Unfall in einer Kurve: 90-Jähriger stirbt in Südhessen

Ein Mann gerät mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stößt mit einem anderen Auto zusammen. Der darin sitzende Fahrer wird tödlich verletzt und stirbt noch an der Unfallstelle.

13.08.2025

32-jähriger Biker stirbt nach Unfall auf Bundesstraße
Bundesstraße 19

32-jähriger Biker stirbt nach Unfall auf Bundesstraße

Am Vatertag prallt das Motorrad des Mannes mit einem Auto zusammen. Beide Fahrzeuge geraten in Brand.

29.05.2025

65-Jähriger stirbt auf A3 - Ermittlungen wegen Fahrerflucht
Polizei sucht Zeugen

65-Jähriger stirbt auf A3 - Ermittlungen wegen Fahrerflucht

Ein Lkw-Fahrer hat nachts auf der Autobahn 3 bei Wertheim eine Panne. Er stoppt sein Fahrzeug auf dem Standstreifen - und steigt aus. Dann erfasst ihn ein Transporter.

26.04.2025

46-Jähriger wird in Auto eingeklemmt und stirbt
Unfall

46-Jähriger wird in Auto eingeklemmt und stirbt

Ein Mann steuert seinen Wagen in Richtung Bundesstraße 253. Dann kommt es zu einem tödlichen Unfall.

25.09.2024

Lkw prallt gegen Pkw: 29-Jähriger tödlich verletzt
Unfall

Lkw prallt gegen Pkw: 29-Jähriger tödlich verletzt

Die Ursache für den Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße ist noch unklar. Die Straße bei Sontra war über Stunden gesperrt.

28.05.2024