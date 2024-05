Lkw prallt gegen Pkw: 29-Jähriger tödlich verletzt

Eschwege (dpa/lhe) - Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist beim Zusammenprall seines Wagens mit einem Lkw bei Sontra (Werra-Meißner-Kreis) ums Leben gekommen. Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 400, wie die Polizei mitteilte. Der Sattelzug war dem Auto entgegengekommen. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 47-jährige Lkw-Fahrer wurde der Mitteilung zufolge leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war am Abend noch gesperrt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden laut Polizei sichergestellt. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang ermitteln.