Unfälle

17-Jährige nach Sturz in Main weiter in kritischem Zustand

Nach dem Unfall im Osthafen kämpft eine 17-Jährige weiter um ihr Leben. Die Polizei sucht noch immer nach der Ursache für das folgenschwere Geschehen am Freitagabend.

Wie es zu dem Unfall kam, sei weiterhin unklar, so die Sprecherin. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Wie es zu dem Unfall kam, sei weiterhin unklar, so die Sprecherin. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem schweren Unfall im Frankfurter Osthafen am vergangenen Freitag befindet sich eine 17-Jährige weiterhin in kritischem Zustand. Ihr Gesundheitszustand sei unverändert, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ein 18 Jahre alter Insasse war am Samstagabend im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls gestorben.

Insgesamt fünf junge Menschen im Alter von 17 und 18 Jahren waren am Freitagabend in einem Fahrzeug unterwegs und gerieten auf das Gelände des Osthafens. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Wagen auf das Hafenbecken zu, durchbrach ein dort angebrachtes Schutzgitter und stürzte anschließend von der rund acht Meter hohen Kaimauer kopfüber in das Nordbecken. 

Wie es zu dem Unfall kam, sei weiterhin unklar, so die Sprecherin. Die Ermittlungen zur Unfallursache seien nun angelaufen.

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