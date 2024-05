17-Jähriger wegen Mordes an Frau vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Mordes an einer 28 Jahre alten Frau hat sich von Montag an ein 17 Jahre alter Jugendlicher vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihm zur Last, die Frau im Oktober 2023 in ihrer Wohnung in Frankfurt-Sachsenhausen getötet zu haben. Die Leiche war von der Polizei nach Hinweisen der Nachbarn entdeckt worden. Kurz danach wurde der 17-Jährige in der elterlichen Wohnung in Frankfurt-Bonames festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Voraussichtlich werden weite Teile der Hauptverhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die Jugendstrafkammer hat mehrere Verhandlungstage bis Ende Juni terminiert.