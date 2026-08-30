Gefährliche Körperverletzung

17 Menschen bei Schäferlauf mit Pfefferspray verletzt

Tausende Menschen kommen jedes Jahr zum traditionellen Schäferlauf nach Markgröningen. Am Abend kommt es zu einem Zwischenfall.

Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild)

Markgröningen (dpa/lsw) - Ein unbekannter Täter hat beim traditionellen Schäferlauf in Markgröningen Pfefferspray versprüht und damit 17 Menschen verletzt. Einer von ihnen musste nach dem Vorfall am Samstagabend im Krankenhaus behandelt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Täter entkam und wird nun von der Polizei gesucht, die nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. 

Der Schäferlauf ist ein jahrhundertealtes Heimatfest im Südwesten, das jährlich bis zu 100.000 Besucher anzieht. Höhepunkt des Spektakels: Schäferinnen und Schäfer rennen barfuß über ein Stoppelfeld um die Wette. Das Fest in der Stadt nahe Ludwigsburg geht noch bis Montag.

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