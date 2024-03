17 Tonnen zu viel: Polizei stoppt überladenen Lkw

Lauterbach (dpa/lhe) - 40 Tonnen reichen nicht aus: Die Polizei hat einen überladenen Lkw in Lauterbach (Vogelbergkreis) gestoppt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fiel der Laster am Mittwoch vergangener Woche einer Streife auf, weil er «augenscheinlich deutlich überladen» war. Deshalb musste der 43 Jahre alte Fahrer mit seinem Laster zum Wiegen fahren. Die zulässigen 40 Tonnen überschritt der Holztransporter dabei bei Weitem: Zunächst stellte die Waage bei einem Gewicht von mehr als 50 Tonnen ihren Dienst ein. Daraufhin wurde die Ladung in zwei Hälften geteilt und jeweils einzeln gewogen. Das Ergebnis: fast 17 Tonnen Übergewicht. Laut Polizei erhielt der Fahrer drei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld im dreistelligen Bereich.