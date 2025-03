Polizei stoppt völlig überladenen Holztransporter

Rot an der Rot (dpa/lsw) - Die Polizei hat auf einer Landstraße bei Rot an der Rot (Kreis Biberach) einen völlig überladenen Holztransporter gestoppt. Der 55-jährige Fahrer hatte Polizeiangaben zufolge 48 Tonnen Stammholz bei sich - rund 8 Tonnen mehr als erlaubt, wie sich beim Wiegen von Lkw und Anhänger herausstellte. Der Mann musste nach dem Vorfall vom Dienstag abladen und durfte nicht mehr weiterfahren. Er muss mit einem Punkt in Flensburg und rund 190 Euro Bußgeld rechnen.