Schwer verletzt

18-Jährige kracht nach Überholmanöver mit Auto in Scheune

Unfall auf der B298: Eine junge Autofahrerin landet nach riskantem Überholen im Krankenhaus. Was die Polizei berichtet.

Eine 18-Jährige ist nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Eine 18-Jährige ist nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Spraitbach (dpa/lsw) - Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der B298 bei Leinhäusle schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam sie nach einem Überholmanöver mit ihrem Wagen von der Straße ab und krachte in eine Scheune. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. 

An der Scheune entstand ein Schaden von geschätzt 50.000 bis 100.000 Euro. Weil das Gebäude möglicherweise einsturzgefährdet ist, wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen.

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