18-Jährige kracht nach Überholmanöver mit Auto in Scheune

Spraitbach (dpa/lsw) - Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der B298 bei Leinhäusle schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam sie nach einem Überholmanöver mit ihrem Wagen von der Straße ab und krachte in eine Scheune. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.



An der Scheune entstand ein Schaden von geschätzt 50.000 bis 100.000 Euro. Weil das Gebäude möglicherweise einsturzgefährdet ist, wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen.