Unfall

18-Jähriger aus Auto geschleudert und schwer verletzt

Ein junger Autofahrer kommt von einer Landstraße ab. Sein Auto prallt gegen einen Baum und wird auseinandergerissen.

Ein 18-Jähriger wurde bei einem Unfall im Wetteraukreis verletzt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Ein 18-Jähriger wurde bei einem Unfall im Wetteraukreis verletzt. (Symbolbild)

Nidda (dpa/lhe) - Ein 18 Jahre alter Fahrer ist bei Nidda im Wetteraukreis bei einem Unfall aus seinem Auto geschleudert und schwer verletzt worden. Der junge Mann ist nach Polizeiangaben auf einer Landstraße aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht. Das Fahrzeug sei durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen worden und in Flammen aufgegangen. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln die Unfallursache.

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