Unfälle

18-Jähriger aus Auto geschleudert und tödlich verletzt

Ein 18-jähriger Autofahrer verliert in der Nacht die Kontrolle über sein Auto. Er und sein Beifahrer werden schwer verletzt. Für einen weiteren jungen Mann auf dem Rücksitz kommt jede Hilfe zu spät.

Der 18-jährige Fahrer und der 19-jährige Beifahrer erlitten laut Polizei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Der 18-jährige Fahrer und der 19-jährige Beifahrer erlitten laut Polizei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. (Symbolbild)

Lahntal-Goßfelden (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger ist bei einem nächtlichen Autounfall auf einer Bundesstraße im Landkreis Marburg-Biedenkopf ums Leben gekommen. Der gleichaltrige Fahrer des Wagens sowie ein weiterer 19-jähriger Beifahrer seien schwer verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. Das 18-jährige Todesopfer habe auf der Rückbank gesessen und bei dem Unfall bei Lahntal-Goßfelden aus dem Auto geschleudert worden, hieß es. 

Der Fahrer habe kurz vor zwei Uhr nachts auf der B252 zwischen Wetter und dem Kreisverkehr Goßfelden die Kontrolle über sein Auto verloren und sei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort habe sich der Wagen überschlagen und sei in eine Leitplanke gekracht. «Das Trümmerfeld zog sich über mehrere Hundert Meter», berichtete die Polizei. 

Verdacht auf vierten Autoinsassen bestätigt sich nicht

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Noch an der Unfallstelle habe man versucht, den 18-Jährigen von der Rückbank zu reanimieren, dieser sei allerdings kurze Zeit später in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen verstorben. Der Fahrer und der andere Beifahrer seien schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Zunächst war vermutet worden, dass noch eine vierte Person in dem Unfallauto saß, dies bestätigte sich aber nicht.

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