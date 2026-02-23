Unfälle

Auto in Böschung geschleudert - Fahrer schwer verletzt

Nach einem Unfall am Hanauer Kreuz wird ein Autofahrer ins Krankenhaus gebracht. Die Bergung gestaltete sich schwierig, die Verbindungsspur bleibt länger gesperrt.

Ein Autofahrer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, der Wagen wurde in eine Böschung geschleudert. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Autofahrer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, der Wagen wurde in eine Böschung geschleudert. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Ein 40-jähriger Autofahrer ist am Nachmittag bei einem Unfall am Hanauer Kreuz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der Autobahn 45 aus Richtung Aschaffenburg kommend unterwegs und sei am Zubringer zur A66 in Richtung Maintal offenbar zu schnell in eine Linkskurve gefahren. Dadurch habe er die Kontrolle über sein Auto verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und über die Leitplanke in eine abschüssige Böschung geschleudert worden. In einer Art kleinem Teich am Fuße der Böschung sei das Auto zum Stillstand gekommen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Fahrer sei zunächst eingeklemmt gewesen und musste von den Einsatzkräften aus dem Wagen befreit werden. Er kam mit Verdacht auf eine Armfraktur zur Behandlung ins Krankenhaus. 

Die Verbindungsspur war wegen der Bergung des schwer zugänglichen Autos auch am frühen Abend noch weiter gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, bislang sei die Dauer der Sperrung nicht absehbar, hieß es. Die Beamten baten Zeugen des Unfalls um Hinweise.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto in Gegenverkehr geschleudert - Drei Tote auf A3
Verkehrsunfall

Auto in Gegenverkehr geschleudert - Drei Tote auf A3

Schwerer Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt. Nach einem unerlaubten Überholmanöver sterben drei Menschen.

08.09.2025

Wagen stoßen auf Autobahn zusammen - drei Leichtverletzte
Unfälle

Wagen stoßen auf Autobahn zusammen - drei Leichtverletzte

Ein Autofahrer übersieht beim Spurwechsel einen Wagen, beide prallen zusammen. Dann wird noch ein dritter Wagen in den Unfall verwickelt.

07.02.2025

Frau wird auf Autobahn aus Auto geschleudert
Nächtlicher Unfall

Frau wird auf Autobahn aus Auto geschleudert

Ein Wagen kommt von der Fahrbahn der A3 ab, für die Beifahrerin hat das schlimme Folgen - sie war wohl nicht angeschnallt. Die anderen Insassen hatten mehr Glück.

23.12.2024

Unfall

Fahrer wird aus Auto geschleudert und stirbt

Auf einer Autobahn nahe dem Dreiländereck zwischen Thüringen, Niedersachsen und Hessen kommt ein Autofahrer von der Straße ab. Seine Verletzungen führen zum Schlimmsten.

11.02.2024

Main-Taunus-Kreis

Fahrer bei Unfall aus Auto geschleudert: Schwer verletzt

07.08.2023