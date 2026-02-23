Auto in Böschung geschleudert - Fahrer schwer verletzt
Nach einem Unfall am Hanauer Kreuz wird ein Autofahrer ins Krankenhaus gebracht. Die Bergung gestaltete sich schwierig, die Verbindungsspur bleibt länger gesperrt.
Hanau (dpa/lhe) - Ein 40-jähriger Autofahrer ist am Nachmittag bei einem Unfall am Hanauer Kreuz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der Autobahn 45 aus Richtung Aschaffenburg kommend unterwegs und sei am Zubringer zur A66 in Richtung Maintal offenbar zu schnell in eine Linkskurve gefahren. Dadurch habe er die Kontrolle über sein Auto verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und über die Leitplanke in eine abschüssige Böschung geschleudert worden. In einer Art kleinem Teich am Fuße der Böschung sei das Auto zum Stillstand gekommen.
Der Fahrer sei zunächst eingeklemmt gewesen und musste von den Einsatzkräften aus dem Wagen befreit werden. Er kam mit Verdacht auf eine Armfraktur zur Behandlung ins Krankenhaus.
Die Verbindungsspur war wegen der Bergung des schwer zugänglichen Autos auch am frühen Abend noch weiter gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, bislang sei die Dauer der Sperrung nicht absehbar, hieß es. Die Beamten baten Zeugen des Unfalls um Hinweise.