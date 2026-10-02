18-Jähriger baut betrunken Unfall - drei Schwerverletzte
Drei junge Menschen werden bei einem Unfall in Karlsruhe schwer verletzt. Der ebenfalls junge Fahrer soll nicht nüchtern gewesen sein.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall in Karlsruhe in der Nacht auf Freitag sind drei Menschen schwer verletzt worden. Der 18 Jahre alte Fahrer sei alkoholisiert mit seinen drei Beifahrern im Stadtteil Durlach unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Eine scharfe Linkskurve habe er mutmaßlich wegen seines Zustands nicht erkannt und das Auto ungebremst geradeaus in einen Entwässerungskanal gesteuert. Daraufhin sei der Wagen gegen eine Mauer gekracht und in Schieflage zum Stehen gekommen.
Durch den Zusammenstoß wurden die drei Mitfahrer im Alter von 17, 18 und 19 Jahren schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 18 Jahre alte Fahrer wurde demnach leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von etwa 1,2 Promille ergeben. Den jungen Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.