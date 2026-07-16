Fahrer eingeklemmt

18-Jähriger fährt frontal gegen Lastwagen - Vollsperrung

Ein Autofahrer kommt in den Gegenverkehr. Frontal stößt er mit einem Lastwagen zusammen. Es besteht Lebensgefahr.

Zwei Menschen werden verletzt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Zwei Menschen werden verletzt. (Symbolbild)

Schmiechen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist auf der B492 bei Schmiechen (Alb-Donau-Kreis) frontal gegen einen Lastwagen gefahren und dabei nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt worden. Durch den heftigen Aufprall kam das Auto des 18-Jährigen von der Straße ab und landete auf dem Dach, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Er kam in eine Klinik. Der 28-jährige Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die Bundesstraße musste komplett gesperrt werden. Umleitungen wurden eingerichtet. Aufgrund des großen Trümmerfelds ging man davon aus, dass die Reinigung der Fahrbahn noch bis in den Mittag andauern werde. Durch die Sperrung kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen, wie es hieß. Die Polizei bat Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich zu melden.

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