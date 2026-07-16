18-Jähriger fährt frontal gegen Lastwagen - Vollsperrung

Schmiechen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist auf der B492 bei Schmiechen (Alb-Donau-Kreis) frontal gegen einen Lastwagen gefahren und dabei nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt worden. Durch den heftigen Aufprall kam das Auto des 18-Jährigen von der Straße ab und landete auf dem Dach, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Er kam in eine Klinik. Der 28-jährige Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.