Senior stößt frontal gegen Lastwagen und stirbt

Oberkirch (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei Oberkirch (Ortenaukreis) frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen und noch am Unfallort gestorben. Einsatzkräfte bargen ihn tot aus seinem Wagen. Nach Polizeiangaben war der 72-Jährige am Morgen mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten - warum, ist noch unklar. Weitere Insassen befanden sich nicht im Auto.