Senior stößt frontal gegen Lastwagen und stirbt
Ein Mann ist auf der B28 im Ortenaukreis unterwegs. Er gerät er in den Gegenverkehr. Der Unfall ist folgenschwer.
Oberkirch (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei Oberkirch (Ortenaukreis) frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen und noch am Unfallort gestorben. Einsatzkräfte bargen ihn tot aus seinem Wagen. Nach Polizeiangaben war der 72-Jährige am Morgen mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten - warum, ist noch unklar. Weitere Insassen befanden sich nicht im Auto.
Der Lastwagenfahrer verletzte sich leicht, auch der Fahrer eines weiteren Autos zog sich leichte Verletzungen zu, als er mit dem Lastwagen seitlich kollidierte. Die Bundesstraße 28 wurde nach dem Unfall gesperrt.