Verkehr

B28 im Ortenaukreis nach Unfall komplett gesperrt

Auf der Bundesstraße bei Oberkirch ist der Rettungshubschrauber im Einsatz, der Verkehr wird abgeleitet. Was bislang bekannt ist.

Der Verkehr werde von der Bundesstraße abgeleitet, sagte ein Polizeisprecher. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Der Verkehr werde von der Bundesstraße abgeleitet, sagte ein Polizeisprecher. (Archivbild)

Oberkirch (dpa/lsw) - Nach einem Verkehrsunfall ist die Bundesstraße 28 bei Oberkirch (Ortenaukreis) in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr werde von der Bundesstraße abgeleitet, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge sind ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen. Angaben zu Verletzten gab es zunächst nicht. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

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