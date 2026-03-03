Tödlicher Unfall

Frontalzusammenstoß mit Linienbus - Autofahrer stirbt

Ein Bus gerät auf einer Bundesstraße im Alb-Donau-Kreis auf die Gegenfahrbahn - und löst damit einen folgenschweren Unfall aus. Auch im Linienbus gibt es Verletzte.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Autofahrer konnte aber nicht mehr gerettet werden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Autofahrer konnte aber nicht mehr gerettet werden. (Symbolbild)

Ehingen (dpa/lsw) - Ein 58 Jahre alter Autofahrer ist beim Frontalzusammenstoß seines Wagens mit einem Linienbus tödlich verunglückt. Vier Fahrgäste im Bus und der Fahrer wurden bei dem Unfall bei Ehingen (Donau) im Alb-Donau-Kreis verletzt, wie die Polizei mitteilte. Darunter sei ein Schwerverletzter.

Nach ersten Erkenntnissen war der Bus am Nachmittag auf der Bundesstraße 492 in einer langen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit dem Auto, dessen Fahrer durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt wurde. Er starb demnach noch an der Unfallstelle.

Hubschrauber im Einsatz

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Zudem war ein Hubschrauber im Einsatz. Warum der 51 Jahre alte Busfahrer von der Fahrbahn abkam, ist laut Polizei noch unklar.

Die Unfallstelle auf der B492 war für mehrere Stunden gesperrt. Das Auto und der Bus müssten noch geborgen sowie die Straße gereinigt werden, hieß es.

