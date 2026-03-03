Bus prallt mit Auto zusammen – vier Verletzte

Ehingen (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto sind im Alb-Donau-Kreis vier Menschen verletzt worden. Der Bus war auf der Bundesstraße 492 bei Ehingen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er demnach mit dem Wagen zusammen. Die Bundesstraße zwischen Ehingen und Allmendingen wurde für die Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Ob es sich um einen Reisebus oder Linienbus handelte, war zunächst nicht unklar.