Die Unfallaufnahme dauert an

Bus prallt mit Auto zusammen – vier Verletzte

Ein Bus ist auf der B492 unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn gerät. Kurz darauf kommt es zu einem Zusammenprall.

Bei dem Unfall wurden vier Menschen verletzt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Bei dem Unfall wurden vier Menschen verletzt. (Symbolbild)

Ehingen (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto sind im Alb-Donau-Kreis vier Menschen verletzt worden. Der Bus war auf der Bundesstraße 492 bei Ehingen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er demnach mit dem Wagen zusammen. Die Bundesstraße zwischen Ehingen und Allmendingen wurde für die Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Ob es sich um einen Reisebus oder Linienbus handelte, war zunächst nicht unklar.

