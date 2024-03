Auto prallt auf Gegenfahrbahn mit Lkw zusammen

Wetzlar (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin ist am Freitag auf einer Landstraße bei Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) mit einem Lkw zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die 53-Jährige sei in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort gegen einen Laster geprallt, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde demnach in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschauer in eine Klinik gebracht. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer kam ebenfalls in eine Klinik. Nach Angaben der Polizei blieb er jedoch unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden deshalb abgeschleppt.