Auto prallt gegen Baum - Fahrerin tot

Fulda (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin ist im Landkreis Fulda mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 64-Jährige in der Nacht zu Montag auf der Landstraße 3307 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum gefahren. Es stürzte demnach eine etwa sieben Meter lange Böschung hinunter und geriet daraufhin in Vollbrand. Ihren schweren Verletzungen sei die Fahrerin noch an der Unfallstelle erlegen, hieß es weiter. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.