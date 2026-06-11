Tödlicher Verkehrsunfall

Auto gerät in Kurve in Gegenverkehr – ein Toter bei Fürth

Nach einem schweren Unfall bei Fürth kommt für einen 57-Jährigen jede Hilfe zu spät. Auch der Unfallverursacher wird schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Ein Hubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Foto: Boris Roessler/dpa
Ein Hubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.

Fürth (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße bei Fürth im Odenwaldkreis ist ein 57 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Ein 21-Jähriger wurde schwer verletzt. Dieser sei am Morgen auf der Straße zwischen Weschnitz und Hiltersklingen mit seinem Wagen in einer Kurve aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto des 57-Jährigen zusammengestoßen, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. 

Der 57-Jährige sei bei dem Unglück in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Rettungskräfte befreiten ihn. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er starb. Der 21-Jährige kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

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