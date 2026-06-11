Auto gerät in Kurve in Gegenverkehr – ein Toter bei Fürth

Fürth (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße bei Fürth im Odenwaldkreis ist ein 57 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Ein 21-Jähriger wurde schwer verletzt. Dieser sei am Morgen auf der Straße zwischen Weschnitz und Hiltersklingen mit seinem Wagen in einer Kurve aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto des 57-Jährigen zusammengestoßen, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.