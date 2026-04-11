Motorradunfall

In Kurve auf die Gegenspur geraten - Motorradfahrer stirbt

Auf der B312 verliert ein 26-Jähriger in der Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er prallt frontal mit einem Auto zusammen. Die Bilanz des Unfalls: ein Toter, zwei Verletzte.

Der 26-Jährige starb noch an der Unfallstelle bei Trochtelfingen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der 26-Jährige starb noch an der Unfallstelle bei Trochtelfingen. (Symbolbild)

Pfronstetten (dpa/lsw) - Ein junger Motorradfahrer ist im Landkreis Reutlingen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und dort tödlich verunglückt. Der 26-Jährige stieß auf der Bundesstraße 312 mit einem Auto zusammen und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Die 69 Jahre alte Beifahrerin des entgegenkommenden Autos kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 70-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Warum der 26-Jährige am Samstagnachmittag bei Pfronstetten in den Gegenverkehr kam, ist bislang unklar.

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