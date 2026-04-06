Unfälle

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und stirbt

Ein Motorradfahrer verliert in einer Kurve die Kontrolle und stirbt noch am Unfallort. Ein Gutachter soll nun die genaue Ursache des Unfalls klären.

Der hinzugerufene Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der hinzugerufene Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen. (Symbolbild)

Breungeshain (dpa) - Ein 35-Jähriger ist mit seinem Motorrad im Vogelsbergkreis in einer Kurve von der Straße abgekommen und tödlich verletzt worden. Der 35-Jährige war zwischen Breungeshain und Ilbeshausen unterwegs, als er laut Polizeiangaben in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor. Er prallte nach rechts gegen die Leitplanke und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach dem Unfall am Nachmittag wurden ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber alarmiert, der Motorradfahrer starb jedoch noch an der Unfallstelle. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Gießen beauftragte einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Geschehens.

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