23 Jahre alter Motorradfahrer stürzt und stirbt

Hirschhorn (dpa/lhe) - Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Hirschhorn im Süden von Hessen gegen eine Leitplanke geprallt und gestorben. Er habe in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gestürzt, teilte die Polizei mit. Nach dem Unfall am Samstagmittag wurde der junge Mann demnach noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er aber starb.