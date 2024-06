Motorradfahrer bei Unfall im Rheingau tödlich verletzt

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall im Rheingau so schwer verletzt, dass er kurz darauf gestorben ist. Der 23-Jährige habe am Samstag in der Nähe von Lorch in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei gestürzt und gegen die Leitplanke geprallt, teilte die Polizei in Bad Schwalbach am Sonntag mit. Mit schweren Verletzungen brachte ein Rettungshubschrauber ihn in die Mainzer Uniklinik, wo er in der Nacht zum Sonntag starb. Die L3272 war nach dem Unfall für drei Stunden in beide Richtungen gesperrt.