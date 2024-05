Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist im Rheingau-Taunus-Kreis von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 22-Jährige hatte am Montagabend in einer Rechtskurve der B54 die Kontrolle über seine Maschine verloren, stürzte und rutschte in das entgegenkommende Auto, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Autos, das vollständig ausbrannte, wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.