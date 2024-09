An roter Ampel von Auto erfasst - Motorradfahrer stirbt

Rüdesheim (dpa/lhe) - Beim Warten an einer roten Ampel ist ein Motorradfahrer bei Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige starb am Sonntag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 82 Jahre alte Fahrer des Autos kam verletzt in ein Krankenhaus. Eine 21-Jährige, gegen deren Auto der Mann geschleudert worden war, wurde zur Abklärung ebenfalls dorthin gebracht.