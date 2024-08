Motorradfahrer stirbt nach Sturz von seiner Maschine

Witzenhausen (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist nach einem Sturz in einer Kurve an seinen Verletzungen gestorben. Der 45-Jährige befuhr am Abend die Landstraße 3389 von der Bundesstraße 451 kommend in Richtung der Ortschaft Dohrenbach nahe Witzenhausen im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis, wie die Polizei mitteilte. Er kam demnach aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Trotz medizinischer Versorgung starb der Verletzte noch am Unfallort. Andere Verkehrsteilnehmer waren nach Angaben der Polizei nicht involviert.