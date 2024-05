Motorradfahrer stirbt nach Sturz auf nasser Straße

Reichelsheim (dpa) - Ein Motorradfahrer ist im Odenwaldkreis nach einem Sturz auf nasser Fahrbahn ums Leben gekommen. Der 58-Jährige war am Montagabend bei Regen mit seiner Maschine auf der B47 bei Reichelsheim unterwegs gewesen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Er sei mit den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und mit seinem Motorrad weggerutscht. Der Mann schleuderte von der Fahrbahn und erlag seinen Verletzungen trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.