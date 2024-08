Motorrad und Auto kollidieren - Mann stürzt und stirbt

Selters (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz nahe Selters im Landkreis Limburg-Weilburg tödliche Verletzungen zugezogen. Der 53-Jährige sei am Nachmittag von Niederselters kommend in Richtung Oberbrechen unterwegs gewesen, als ihm eine 34-jährige Autofahrerin entgegengekommen sei, teilte die Polizei mit. Demnach stießen beide Fahrzeuge auf der Bundesstraße 8 zusammen, wobei der 53-Jährige stürzte. Er starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.