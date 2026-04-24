Trotz Reanimation

Motorradfahrer stirbt an Unfallort

Ein junger Mann verliert in Offenbach die Kontrolle über sein Motorrad - und stürzt.

Ein Motorradfahrer ist in Offenbach tödlich verunglückt. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Ein Motorradfahrer ist in Offenbach tödlich verunglückt. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Unfall ist ein junger Motorradfahrer in Offenbach gestorben. Der 25-Jährige verlor am Donnerstagabend unmittelbar vor dem Kaiserleikreisel die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Obwohl er noch am Unfallort reanimiert wurde, starb der Mann. Zur Ermittlung der Unfallursache setzte die Polizei auch eine Drohne ein. Mehrere Spuren der Strahlenbergerstraße und ein Teilabschnitt der A661 wurden gesperrt.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unfall bei Überholmanöver – junger Motorradfahrer tot
Verkehr

Unfall bei Überholmanöver – junger Motorradfahrer tot

Beim Überholen verliert ein 18-Jähriger in Obertshausen die Kontrolle über sein Motorrad, stürzt und wird tödlich verletzt. Die Polizei prüft nun, ob eine Ölspur eine Rolle spielte.

19.12.2025

21 Jahre alter Motorradfahrer überrollt und tödlich verletzt
Unfall

21 Jahre alter Motorradfahrer überrollt und tödlich verletzt

Ein Mann fährt in einer Motorradkolonne, als er die Kontrolle verliert und stürzt. Er rutscht in den Gegenverkehr, wird überrollt und stirbt. Wie kam es zu dem Unfall?

01.06.2025

23 Jahre alter Motorradfahrer stürzt und stirbt
Unfälle

23 Jahre alter Motorradfahrer stürzt und stirbt

In einer Linkskurve verliert ein junger Biker die Kontrolle. Er wird noch in eine Klinik geflogen.

13.04.2025

Weinheim: Rücksichtsloser Motorrad-Fahrer verliert Kontrolle und stürzt
Blaulicht

Weinheim: Rücksichtsloser Motorrad-Fahrer verliert Kontrolle und stürzt

Ein rücksichtsloser Motorrad-Fahrer hat am Samstag nach mehreren waghalsigen Überholmanövern einen Unfall auf dem Multring gebaut. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

11.04.2025

Motorradfahrer verliert Kontrolle und verletzt sich schwer
Verkehrsunfall

Motorradfahrer verliert Kontrolle und verletzt sich schwer

Ein 62-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf der stark befahrenen A5 unterwegs. Wegen eines Staus verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt.

30.07.2024