Motorradfahrer stirbt an Unfallort
Ein junger Mann verliert in Offenbach die Kontrolle über sein Motorrad - und stürzt.
Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Unfall ist ein junger Motorradfahrer in Offenbach gestorben. Der 25-Jährige verlor am Donnerstagabend unmittelbar vor dem Kaiserleikreisel die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Obwohl er noch am Unfallort reanimiert wurde, starb der Mann. Zur Ermittlung der Unfallursache setzte die Polizei auch eine Drohne ein. Mehrere Spuren der Strahlenbergerstraße und ein Teilabschnitt der A661 wurden gesperrt.