Ortenaukreis

81-Jähriger bei Unfall auf B28 schwer verletzt

Ein Senior ist nachts mit seinem Auto unterwegs. Ein Lastwagen kommt ihm auf der Bundesstraße entgegen. Dann kracht es.

Der 81-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Der 81-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Appenweier (dpa/lsw) - Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 28 schwer verletzt worden. Die Straße ist nach dem Zusammenstoß bei Appenweier (Ortenaukreis) in beide Richtungen gesperrt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

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Warum die beiden Fahrzeuge in der Nacht zusammenstießen, war dem Sprecher zufolge noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen demnach. Der Senior wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie lange die B28 gesperrt bleibe, sei ebenfalls unklar.

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