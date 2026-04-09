Ortenaukreis

Fußgänger nach Unfall gestorben –Lastwagenfahrer gestellt

Bei Lahr werden zwei Fußgänger auf einer Bundesstraße tödlich verletzt. Der Autofahrer flüchtet. Was bisher zu dem Vorfall und den Folgen für den Verkehr bekannt ist.

Die Fußgänger sind nach ersten Erkenntnissen gestorben. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Die Fußgänger sind nach ersten Erkenntnissen gestorben. (Symbolbild)

Lahr (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Lahr (Ortenaukreis) sind zwei Menschen von einem Fahrzeug erfasst und nach bisherigen Erkenntnissen tödlich verletzt worden. Zeugen hätten von einem am Unfall beteiligten Lastwagen berichtet, der aber beim Eintreffen der Polizei schon nicht mehr am Unfallort gewesen sei, so die Polizei. Der flüchtige Fahrer wurde schließlich gefunden, bei der Suche wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. 

In Unfallnähe wurde ein weiteres Auto entdeckt, das an einem Ampelmast zum Stehen gekommen war. Die beiden Insassen wurden verletzt in eine Klinik gebracht. Was genau vorgefallen war und inwiefern die Unfälle zusammenhängen, blieb zunächst unklar. Wegen des Unfalls wurde die Bundesstraße B415 im Bereich der Abfahrt zur B3 voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

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