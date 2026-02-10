Unfall

Fahrer rammt Wildschweine und flüchtet - vier Tiere tot

Vier tote Wildschweine, ein gesuchter Lastwagenfahrer und ein Folgecrash: Gleich zwei Unfälle auf einer Landstraße beschäftigen jetzt die Polizei.

Kurz nach dem Zusammenstoß mit den Tieren kam es zu einem weiteren Unfall. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Kurz nach dem Zusammenstoß mit den Tieren kam es zu einem weiteren Unfall. (Symbolbild)

Eberbach (dpa/lsw) - Vermutlich mit einem Lastwagen hat ein unbekannter Fahrer in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) vier Wildschweine erfasst und zum Teil tödlich verletzt. Er sei anschließend vom Unfallort geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die auf der Straße liegenden Tierkörper sorgten demnach für einen weiteren Unfall: Eine 53-jährige Autofahrerin musste anhalten, woraufhin eine 65 Jahre alte Frau nach Polizeiangaben nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Verletzt wurde niemand.

Suche nach geflüchtetem Fahrer läuft

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelte es sich bei dem Unfallverursacher um den Fahrer eines Lastwagens. Die Polizei sucht nun nach ihm und ermittelt wegen Unfallflucht und Sachbeschädigung.

Drei Wildschweine starben durch den Aufprall, das vierte wurde laut Polizei später von einer der Einsatzkräfte erlöst.

