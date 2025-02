Unbekannter baut Unfall, verletzt 14-Jährigen – und flüchtet

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat in Stuttgart einen Unfall verursacht, bei dem ein 14-Jähriger verletzt wurde - und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Mit einem Mietwagen sei der Unbekannte von der Fahrbahn abgekommen und in ein Auto gekracht, das infolgedessen gegen ein Verkehrsschild und einen Parkautomaten geschoben wurde, wie die Polizei am Mittag mitteilte.