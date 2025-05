Heppenheim. Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in Heppenheim ein geparktes Auto beschädigt und ist geflohen.

Nach Angaben der Polizei Heppenheim ereignete sich der Unfall in der Siegfriedstraße 87. Der graue Wagen stand am Straßenrand, als die linke Seite durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde.