Birkenau: Geparktes Auto gestreift - 8.000 Euro Schaden

Am frühen Sonntagmorgen, 16. Februar, zwischen 2 und 3.30 Uhr wurde in Birkenau in der Hauptstraße 79 ein brauner Peugeot angefahren und beschädigt. Das Auto war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Verursacher streifte den Peugeot beim Vorbeifahren, hinterließ Trümmer und einen erheblichen Schaden – und fuhr einfach weiter. Der Sachschaden am Peugeot beträgt etwa 8.000 Euro.