Unfallflucht in Birkenau und Fürth

Unfall in Birkenau

Am Donnerstag ist in der Bahnhofstraße in Birkenau ein blauer Peugeot 207 im Heckbereich von einem unbekannten PKW gestreift worden. Wie die Polizei berichtet, soll sich der Vorfall zwischen 18 und 22.30 Uhr zugetragen haben. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Am Peugeot entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 rund um die Uhr entgegen.