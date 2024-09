Fahrer eines Pritschenwagens begeht Unfallflucht in Fürth

Am Donnerstag, 26. September, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunen VW Touran, der im Ahornweg in Fürth am Fahrbahnrand abgestellt war. Laut Angaben der Polizei soll sich der Unfall zwischen 18.45 und 19 Uhr ereignet haben. Der entstandene Schaden am Außenspielgel des Tourans wird auf 600 Euro beziffert. Der Unfallverursacher soll in einem weißen Pritschenwagen unterwegs gewesen sein. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207-94050 entgegen.