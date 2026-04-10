Fahrer flüchtet

Lkw-Fahrer kommt nach tödlichem Unfall zu Ermittlungsrichter

Ein Lastwagenfahrer erfasst im Ortenaukreis zwei Menschen mit seinem Fahrzeug und flüchtet - beide sterben. Wie geht es nun weiter?

Die zwei Menschen in dem Auto wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Foto: Esther Busch/EinsatzReport24/dpa
Die zwei Menschen in dem Auto wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Lahr (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit zwei Toten bei Lahr (Ortenaukreis) soll der mutmaßliche Unfallverursacher noch am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der 56 Jahre alte Lastwagenfahrer soll am Donnerstag mit seinem Fahrzeug eine 38-jährige Frau und einen 37 Jahre alten Mann erfasst haben - beide starben noch an der Unfallstelle. Nach dem Unfall soll der 56-Jährige in Richtung Autobahn weitergefahren sein. Nach rund einer Stunde konnte die Polizei ihn ausfindig machen und festnehmen.

Lastwagen fuhr auf Auto auf

Der Verdächtige soll an einer Einmündung von der Bundesstraße 415 zur Bundesstraße 3 mit seinem Lastwagen auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren sein. Das Auto prallte daraufhin gegen einen Ampelmasten. Der Lastwagenfahrer fuhr aber weiter und erfasste direkt danach die beiden Fußgänger. Für die 38-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der 37-jährige Mann starb trotz Wiederbelebungsversuchen ebenfalls noch an der Unfallstelle. Die beiden Menschen in dem Auto wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. 

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Hubschrauber im Einsatz

Bei der Suche nach dem Lasterfahrer war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion in Auftrag gegeben. 

Die B415 blieb bis in den späten Abend gesperrt, wurde dann aber wieder freigegeben. Der Verkehrsdienst sucht nach weiteren Zeugen des Unfalls.

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