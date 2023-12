Fußgänger tödlich verletzt: Ermittlungen gegen Fahrer

Der 17-Jährige hat nach Angaben der Ermittler einen Führerschein, saß aber ohne die in seinem Alter noch vorgeschriebene Begleitperson am Steuer. In dem Wagen hätten sich zwei weitere Jugendliche befunden. Ein Test auf Drogen und Alkohol sei bei dem 17-Jährigen unauffällig geblieben. Polizisten hatten das Auto rund eine Viertelstunde nach dem Unfall gestoppt, da ihnen starke Beschädigungen an dem Wagen aufgefallen waren. Anschließend entdeckten die Beamten den bereits toten Mann auf der B3.