Fußgänger auf Bundesstraße von Auto erfasst und gestorben

Marburg (dpa/lhe) - Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht zu Samstag zu Fuß auf der Überholspur der Bundesstraße 3 bei Marburg unterwegs gewesen und von einem Auto erfasst worden. Dabei erlitt er so starke Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Warum der Mann auf der sogenannten Stadtautobahn unterwegs war, war zunächst unklar.