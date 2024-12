18-Jähriger in Frankfurt von drei Unbekannten angegriffen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Unter anderem mit einer Machete sollen drei Männer in Frankfurt am Main einen 18-Jährigen angegriffen und verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten am Donnerstagabend zu einer Schlägerei gerufen worden und fanden den jungen Mann, der stark aus der Hand blutete. Ihm zufolge hatten die Unbekannten ihn neben der Machete auch mit einem Reizstoffsprühgerät und einer Schusswaffe attackiert. Danach seien sie weggelaufen, so die Polizei.