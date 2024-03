Mann nach Angriff auf Beamte mit Schusswaffe verletzt

Taunusstein (dpa/lhe) - Ein Mann ist in Südhessen durch die Schusswaffe eines Polizisten verletzt worden. Der 47-Jährige habe vorher zwei Beamte mit einem scharfkantigen Werkzeug angegriffen und verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Einsatzkräfte wurden demnach am Donnerstagabend in ein Wohnhaus in Taunusstein-Wehen (Rheingau-Taunus-Kreis) gerufen, wo der Mann randaliert haben soll.